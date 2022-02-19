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ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские силовики уже пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:52
2022-02-19T04:52
2022-02-19T05:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики уже пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в течение ночи в представительстве ДНР в СЦКК уже заявляли об обстреле Докучаевска из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.Руководство ДНР и ЛНР ранее сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Как заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
04:52 19.02.2022 (обновлено: 05:50 19.02.2022)
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск