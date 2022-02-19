Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773715256.html
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские силовики уже пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:52
2022-02-19T05:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526245_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_2012f495c2c78dc363886f8be7317069.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики уже пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в течение ночи в представительстве ДНР в СЦКК уже заявляли об обстреле Докучаевска из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.Руководство ДНР и ЛНР ранее сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Как заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/shakhta-1773714871.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526245_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_78a2d0fc7393e1f069ed7300fae85b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
04:52 19.02.2022 (обновлено: 05:50 19.02.2022)
 
ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики уже пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.20 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 20 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в течение ночи в представительстве ДНР в СЦКК уже заявляли об обстреле Докучаевска из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.
Руководство ДНР и ЛНР ранее сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Как заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
04:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала