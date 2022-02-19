https://ria.ru/20220219/obstrel-1773795733.html

СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области

СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований, сообщает СК России. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:53

2022-02-19T16:53

2022-02-19T17:28

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

тарасовский район

украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований, сообщает СК России."Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что, по данным следствия, утром 19 февраля неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня, с территории Украины обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области.Добавляется, что жертв среди мирного населения нет. Продолжается осмотр места происшествия.Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773795869.html

ростовская область

тарасовский район

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), тарасовский район, украина