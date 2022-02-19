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СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области
СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований, сообщает СК России. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:53
2022-02-19T17:28
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
тарасовский район
украина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований, сообщает СК России."Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что, по данным следствия, утром 19 февраля неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня, с территории Украины обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области.Добавляется, что жертв среди мирного населения нет. Продолжается осмотр места происшествия.Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), тарасовский район, украина
16:53 19.02.2022 (обновлено: 17:28 19.02.2022)
 
СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области

СК возбудил дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны ВСУ

Второй снаряд, взорвавшийся в Ростовской области у границы с Украиной
Второй снаряд, взорвавшийся в Ростовской области у границы с Украиной
Второй снаряд, взорвавшийся в Ростовской области у границы с Украиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований, сообщает СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что, по данным следствия, утром 19 февраля неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня, с территории Украины обстреляли приграничные территории Тарасовского района Ростовской области.
Добавляется, что жертв среди мирного населения нет. Продолжается осмотр места происшествия.
Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Тарасовский районУкраина
 
 
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