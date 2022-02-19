СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 136 человек
G1: число погибших из-за сильных дождей в бразильском Петрополисе выросло до 136 человек
© AP Photo / Silvia IzquierdoНа месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
© AP Photo / Silvia Izquierdo
На месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
МЕХИКО, 19 фев - РИА Новости. Спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших в городе Петрополисе, сильно пострадавшем от оползней и наводнения во вторник, по их информации, жертвами стихии стали 136 человек, сообщил портал G1.
"Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек", - говорится в материале СМИ.
По данным бразильского Института судебной медицины, среди погибших 22 несовершеннолетних. В списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.
Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.
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Опубликовано: Максим Горбачев