https://ria.ru/20220219/navodnenie-1773715460.html

СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 136 человек

СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 136 человек - РИА Новости, 19.02.2022

СМИ: число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 136 человек

Спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших в городе Петрополисе, сильно пострадавшем от оползней и наводнения во вторник, по их информации,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:01

2022-02-19T05:01

2022-02-19T05:01

в мире

бразилия

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МЕХИКО, 19 фев - РИА Новости. Спасатели штата Рио-де-Жанейро продолжают поиски выживших в городе Петрополисе, сильно пострадавшем от оползней и наводнения во вторник, по их информации, жертвами стихии стали 136 человек, сообщил портал G1.По данным бразильского Института судебной медицины, среди погибших 22 несовершеннолетних. В списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

https://ria.ru/20220217/braziliya-1773317618.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия