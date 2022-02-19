https://ria.ru/20220219/moskalkova-1773767035.html

Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса

Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что лично получает просьбы о помощи в связи с ситуацией на Донбассе, и выразила готовность... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:46

2022-02-19T13:46

2022-02-19T15:52

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

татьяна москалькова

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что лично получает просьбы о помощи в связи с ситуацией на Донбассе, и выразила готовность оказать помощь эвакуированным жителям.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин."Идёт эвакуация женщин и детей из ДНР в Ростовскую область. Очень хорошо, что российские власти быстро отреагировали на просьбы людей, которые оказались в опасности. Звонки с просьбами о помощи поступают и мне лично. Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь", - написала Москалькова в своем Instagram.Кроме этого, она отметила, что телефон горячей линии уполномоченного работает круглосуточно и ни одно обращение не останется без ответа."Телефон горячей линии уполномоченного 8-800-707-56-67 работает круглосуточно. Ни одна просьба не останется без ответа. Я также обратилась с просьбой о мониторинге и в случае необходимости незамедлительной помощи к коллегам — уполномоченным в регионах", - сообщила омбудсмен.Она отметила, что некоторые из региональных уполномоченных вошли в штаб по вопросам беженцев."Все уполномоченные в субъектах РФ готовы оказывать содействие, у многих из них имеется солидный опыт по оказанию помощи людям, попавшим в такую сложную жизненную ситуацию. Некоторые из моих коллег вошли в региональные штабы по вопросам беженцев: такой штаб сформирован в Самарской области, всестороннюю помощь готовы оказать Рязанская и Воронежская области", - сообщила Москалькова.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/chupriyan-1773762270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, эвакуация жителей днр и лнр в россию