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Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса
Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что лично получает просьбы о помощи в связи с ситуацией на Донбассе, и выразила готовность... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:46
2022-02-19T15:52
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что лично получает просьбы о помощи в связи с ситуацией на Донбассе, и выразила готовность оказать помощь эвакуированным жителям.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин."Идёт эвакуация женщин и детей из ДНР в Ростовскую область. Очень хорошо, что российские власти быстро отреагировали на просьбы людей, которые оказались в опасности. Звонки с просьбами о помощи поступают и мне лично. Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь", - написала Москалькова в своем Instagram.Кроме этого, она отметила, что телефон горячей линии уполномоченного работает круглосуточно и ни одно обращение не останется без ответа."Телефон горячей линии уполномоченного 8-800-707-56-67 работает круглосуточно. Ни одна просьба не останется без ответа. Я также обратилась с просьбой о мониторинге и в случае необходимости незамедлительной помощи к коллегам — уполномоченным в регионах", - сообщила омбудсмен.Она отметила, что некоторые из региональных уполномоченных вошли в штаб по вопросам беженцев."Все уполномоченные в субъектах РФ готовы оказывать содействие, у многих из них имеется солидный опыт по оказанию помощи людям, попавшим в такую сложную жизненную ситуацию. Некоторые из моих коллег вошли в региональные штабы по вопросам беженцев: такой штаб сформирован в Самарской области, всестороннюю помощь готовы оказать Рязанская и Воронежская области", - сообщила Москалькова.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/chupriyan-1773762270.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:46 19.02.2022 (обновлено: 15:52 19.02.2022)
 
Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса

Омбудсмен Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что лично получает просьбы о помощи в связи с ситуацией на Донбассе, и выразила готовность оказать помощь эвакуированным жителям.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
"Идёт эвакуация женщин и детей из ДНР в Ростовскую область. Очень хорошо, что российские власти быстро отреагировали на просьбы людей, которые оказались в опасности. Звонки с просьбами о помощи поступают и мне лично. Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь", - написала Москалькова в своем Instagram.
Кроме этого, она отметила, что телефон горячей линии уполномоченного работает круглосуточно и ни одно обращение не останется без ответа.
"Телефон горячей линии уполномоченного 8-800-707-56-67 работает круглосуточно. Ни одна просьба не останется без ответа. Я также обратилась с просьбой о мониторинге и в случае необходимости незамедлительной помощи к коллегам — уполномоченным в регионах", - сообщила омбудсмен.
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Вчера, 13:20В России
Более двух десятков регионов РФ готовы разместить беженцев из Донбасса
Она отметила, что некоторые из региональных уполномоченных вошли в штаб по вопросам беженцев.
"Все уполномоченные в субъектах РФ готовы оказывать содействие, у многих из них имеется солидный опыт по оказанию помощи людям, попавшим в такую сложную жизненную ситуацию. Некоторые из моих коллег вошли в региональные штабы по вопросам беженцев: такой штаб сформирован в Самарской области, всестороннюю помощь готовы оказать Рязанская и Воронежская области", - сообщила Москалькова.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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