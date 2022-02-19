https://ria.ru/20220219/morpekhi-1773715720.html
Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях
Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях - РИА Новости, 19.02.2022
Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях
Морские пехотинцы Восточного военного округа в рамках российско-белорусских учений высадились на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии для блокирования и... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:05
2022-02-19T05:05
2022-02-19T05:05
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Морские пехотинцы Восточного военного округа в рамках российско-белорусских учений высадились на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии для блокирования и уничтожения отходящих "незаконных вооруженных формирований", сообщило Минобороны РФ."Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении "Союзная решимость-2022", на полигоне "Обуз-Лесновский" отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Добавляется, что передовая группа морпехов заняла рубежи и прикрыла высадку основных сил десанта для уничтожения условного противника.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773701369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия
Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях
Морпехи ВВО провели десантную высадку на учениях "Союзная решимость-2022"
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Морские пехотинцы Восточного военного округа в рамках российско-белорусских учений высадились на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии для блокирования и уничтожения отходящих "незаконных вооруженных формирований", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении "Союзная решимость-2022", на полигоне "Обуз-Лесновский" отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Добавляется, что передовая группа морпехов заняла рубежи и прикрыла высадку основных сил десанта для уничтожения условного противника.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России
и Белоруссии
неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.