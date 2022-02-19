https://ria.ru/20220219/morpekhi-1773715720.html

Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях

Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях - РИА Новости, 19.02.2022

Морпехи провели десантную высадку на российско-белорусских учениях

Морские пехотинцы Восточного военного округа в рамках российско-белорусских учений высадились на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии для блокирования и... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:05

2022-02-19T05:05

2022-02-19T05:05

безопасность

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773411831_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14a58ff4292b549de8ed4d6841ff3d.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Морские пехотинцы Восточного военного округа в рамках российско-белорусских учений высадились на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии для блокирования и уничтожения отходящих "незаконных вооруженных формирований", сообщило Минобороны РФ."Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении "Союзная решимость-2022", на полигоне "Обуз-Лесновский" отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Добавляется, что передовая группа морпехов заняла рубежи и прикрыла высадку основных сил десанта для уничтожения условного противника.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773701369.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, белоруссия, россия