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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/mesta-1773773948.html
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев
Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:33
2022-02-19T21:42
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
в мире
ростовская область
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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Лагерь "Спутник" в селе Натальевка Ростовской области принимает беженцев из ДНР с вечера пятницы. Людей доставляют сюда на автобусах, добираются они и на своих машинах.В субботу днём на калитке появилось объявление, что мест больше нет, беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ростовская область
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Ольга Филиппова
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Прибытие беженцев из Донбасса в лагерь "Спутник" Ростовской области
Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области. Лагерь "Спутник" находится на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, ростовская область, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:33 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
 
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев

Места для беженцев из ДНР закончились в лагере "Спутник" в Ростовской области

Читать ria.ru в
СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Лагерь "Спутник" в селе Натальевка Ростовской области принимает беженцев из ДНР с вечера пятницы. Людей доставляют сюда на автобусах, добираются они и на своих машинах.
В субботу днём на калитке появилось объявление, что мест больше нет, беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВ миреРостовская областьРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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