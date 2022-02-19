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В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев

В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев - РИА Новости, 19.02.2022

В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев

Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:33

2022-02-19T14:33

2022-02-19T21:42

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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денис пушилин

в мире

ростовская область

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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Лагерь "Спутник" в селе Натальевка Ростовской области принимает беженцев из ДНР с вечера пятницы. Людей доставляют сюда на автобусах, добираются они и на своих машинах.В субботу днём на калитке появилось объявление, что мест больше нет, беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

ростовская область

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие беженцев из Донбасса в лагерь "Спутник" Ростовской области Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области. Лагерь "Спутник" находится на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы. 2022-02-19T14:33 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, ростовская область, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию