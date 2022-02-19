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В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев
Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:33
2022-02-19T14:33
2022-02-19T21:42
луганская народная республика
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украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Места закончились в лагере "Спутник" Ростовской области, где организован пункт временного размещения беженцев из самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Лагерь "Спутник" в селе Натальевка Ростовской области принимает беженцев из ДНР с вечера пятницы. Людей доставляют сюда на автобусах, добираются они и на своих машинах.В субботу днём на калитке появилось объявление, что мест больше нет, беженцам необходимо звонить по номеру телефона управления социальной защиты.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Прибытие беженцев из Донбасса в лагерь "Спутник" Ростовской области
Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области. Лагерь "Спутник" находится на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы.
2022-02-19T14:33
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, ростовская область, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:33 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
В лагере "Спутник" в Ростовской области закончились места для беженцев
Места для беженцев из ДНР закончились в лагере "Спутник" в Ростовской области