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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/mchs-1773705285.html
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса
Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:14
2022-02-19T01:47
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
обострение ситуации в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС сообщало, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
01:14 19.02.2022 (обновлено: 01:47 19.02.2022)
 
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса

В Ростовскую область прибыла рабочая группа МЧС во главе с врио министра Чуприяном

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрио главы МЧС РФ Александр Чуприян
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС сообщало, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
01:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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