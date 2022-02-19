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Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса
Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:14
2022-02-19T01:14
2022-02-19T01:47
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
обострение ситуации в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС сообщало, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
01:14 19.02.2022 (обновлено: 01:47 19.02.2022)
Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса
В Ростовскую область прибыла рабочая группа МЧС во главе с врио министра Чуприяном