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Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса

Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Чуприян прибыл в Ростов для работы по приему жителей Донбасса

Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:14

2022-02-19T01:14

2022-02-19T01:47

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

обострение ситуации в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС сообщало, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/kostrubitskiy-1773705129.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество