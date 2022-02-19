https://ria.ru/20220219/lobanov-1773676291.html

Иван Лобанов: за 115 лет РЭУ стал больше чем экономический вуз

Иван Лобанов: за 115 лет РЭУ стал больше чем экономический вуз - РИА Новости, 19.02.2022

Иван Лобанов: за 115 лет РЭУ стал больше чем экономический вуз

Девятнадцатого февраля 1907 года основан первый профильный экономический вуз России. Об университетских открытиях, средних вступительных баллах, наиболее... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:00

2022-02-19T13:00

рэу имени г. в. плеханова

россия

общество

интервью

образование - общество

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Девятнадцатого февраля 1907 года основан первый профильный экономический вуз России. Об университетских открытиях, средних вступительных баллах, наиболее популярных направлениях среди студентов в интервью РИА Новости рассказал ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов. Беседовала Вероника Черногорова.– Иван Васильевич, РЭУ 115 лет, что сегодня собой представляет вуз и какие фундаментальные открытия отличают РЭУ от ряда других вузов?– За 115 лет университет стал больше чем экономический вуз. В РЭУ сильно развиты такие направления, как информационные технологии, химия и "мегасайенс". Активно развиваются направления, решающие стратегические задачи развития страны – климат и экология, социальное развитие, а также научно-технологическое лидерство. И, как показала практика, направление университета выбрано верное: в этом году молодые ученые РЭУ выиграли пять грантов президента РФ, три из которых в области создания новых материалов и биоразлагаемых полимеров.В 2021 году университет по результатам конкурсного отбора вошел в группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу – в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РЭУ получил базовую часть гранта для реализации мероприятий программы развития, предусматривающей трансформацию вуза в научно-исследовательский университет предпринимательского типа мирового уровня.Чтобы усилить свои позиции в науке и образовании, в январе на ученом совете было принято решение о трансформации вуза. Мы ушли от системы факультетов и образовательно-научных центров к высшим школам. Таким образом, были объединены сильные стороны и мобилизованы ресурсы вуза, что обеспечивает его эффективное взаимодействие с бизнес-средой, научными организациями и органами власти.– По результатам прошлых лет и ожиданиям на этот год с какими баллами ЕГЭ в ваш вуз приходят абитуриенты? Какие направления подготовки традиционно (или неожиданно) оказываются востребованными?– В течение этих двух последних лет университет по итогам приемной кампании находится в ТОП-5 вузов социально-экономического профиля по результатам ЕГЭ зачисленных. Средний балл зачисленных в целом по университету составлял 90.0. И мы ожидаем, что и в приемной кампании 2022 года он будет не ниже. Традиционно более востребованы направления социально-экономического и гуманитарного профиля. При этом в последние несколько лет мы заметили тенденцию к повышению востребованности технических направлений, особенно связанных с IT. В подтверждение могу сказать, что с 2016 года средний балл на направления в области информационных технологий увеличился с 84 до 91.– Уже на протяжении многих лет ведут дискуссию на предмет эффективности ЕГЭ, говорят о возможности преобразований экзамена или, например, о введении электронного портфолио абитуриента, как вы к этому относитесь?– ЕГЭ интересен как инструмент вступительных испытаний в вуз, ведь он дает возможность ребятам из регионов поступать в ведущие вузы страны. Другой вопрос в эффективности ЕГЭ как инструмента государственной итоговой аттестации по окончании школы. Большинство выпускников выбирают будущую специальность уже с 10 класса, поступая в профильные классы. И последние два года в школе в основном нацелены на изучение только тех предметов, по которым необходимо будет сдавать ЕГЭ. Конечно, это приводит к тому, что дети не ориентированы на изучение других, по их мнению, не очень важных предметов и таким образом сужают свое разностороннее развитие и кругозор. Для того чтобы успешно сдать ЕГЭ, требуется большой объем дополнительных занятий, в том числе и с репетиторами. Как результат – ребенок сдает успешно ЕГЭ потому, что очень много и плодотворно занимался с репетитором, и это вряд ли можно назвать эффективностью обучения в школе.– Можно ли говорить о каких-то тенденциях в выборе траекторий обучения или уровне знаний поступающих, если смотреть на динамику 5-10 лет?– Динамика знаний поступающих постепенно смещается в сторону увеличения количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и информатике, которые требуются при поступлении на большинство технических направлений, в том числе на направления в области информационных технологий.Традиционно первокурсники-бакалавры проходят после зачисления тестирование по иностранному языку и математике для последующего распределения в подгруппы для изучения этих предметов с учетом школьной подготовки. Фактически это первая развилка при формировании индивидуальной траектории обучающихся. Образовательные программы университета выстроены по модели "2+2", то есть после завершения двух курсов студенты могут кардинально изменить свой образовательный трек и перейти на образовательную программу, изменив даже направление подготовки.Студенты, выбравшие международный вектор для своего образовательного трека, после завершения второго курса получают возможность обучения в зарубежных вузах-партнерах на английском языке. Как правило, уже при поступлении они имели очень высокий результат ЕГЭ по иностранному языку – 95 баллов и выше.– Помогают ли расширению горизонтов стажировки в зарубежных вузах? С какими вузами вы сотрудничаете?– Безусловно. Стажировка в зарубежном университете является составной частью академической мобильности, которая повышает привлекательность не только отдельной системы образования или определенного государства, но и отдельной личности. Зарубежная стажировка – отличная возможность посмотреть на образование по-новому, узнать другую культуру, получить профессиональный опыт и расширить кругозор. Она развивает такие умения, как работа в многонациональной команде, способность к эффективной коммуникации и адаптации. Кроме того, академическая мобильность стимулирует изучение иностранных языков и приобретение цифровой грамотности – навыков, которые очень востребованы работодателями.Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова сотрудничает со 185 зарубежными вузами. Университет активно реализует программы студенческой мобильности и двойного диплома, ежегодно с более чем 100 иностранными вузами.Среди студентов и преподавателей зарубежные стажировки пользуются большой популярностью, и университет стремится предоставить максимальные возможности участникам международного обмена.– Как вы относитесь к онлайн-образованию? Сейчас эта тема как никогда актуальна.– За время пандемийных ограничений РЭУ им. Г.В. Плеханова накопил большой опыт организации учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Строго говоря, онлайн-обучение является одной из разновидностей этого самого электронного обучения, использующего различные дистанционные технологии доставки образовательного контента.В рамках реализации Стратегического проекта №1 "Предпринимательство и инновации" для достижения стратегической цели "Расширение перечня образовательных программ нового качества, предусматривающих индивидуальные траектории, развитие творческих навыков, навыков предпринимательства, системного и критического мышления, иных компетенций, необходимых для формирования личного и общественного благосостояния в условиях цифровой экономики" в 2021 году активизировалась работа по созданию "цифровых аналогов" образовательных программ. В текущем учебном году по девяти учебным дисциплинам в 62 образовательных программах произведена замена (перевод в онлайн-формат) лекционных занятий онлайн-курсами, подготовленными преподавателями университета.Кроме того, в рамках пилотного проекта с текущего учебного года реализуются магистерские программы по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент": "Менеджмент предпринимательской деятельности" и "Цифровой менеджмент и предпринимательство" полностью в формате онлайн. Онлайн-обучение очень привлекательно именно для магистров, совмещающих обучение и практическую деятельность.Накопленный опыт, несомненно, будет использован в дальнейшем. Главное здесь – найти правильный баланс традиционного очного и онлайн-форматов.– Сейчас много говорится о качестве преподавания в вузах, особенно системообразующих. Как формируется преподавательский состав РЭУ, каких преподавателей ценят?– Конкурентная среда в сфере образования, исследований и разработок формирует высокие требования к национальным вузам. Ведущим вузам России, расположенным в крупных городах, необходимо конкурировать за абитуриентов, научно-педагогических сотрудников и финансирование с сильными зарубежными вузами, стоящими на первых 500 позициях крупнейших международных рейтингов ARWU, QS, THE. А остальным вузам страны приходится, в свою очередь, конкурировать с ведущими национальными вузами. Поскольку качество преподавания и научных исследований в значительной степени обеспечивается качеством научно-педагогических работников, то все вузы сформировали стратегии по привлечению сильных кадров на свои площадки.Для оценки удовлетворенности студентов качеством преподавания вузами периодически проводятся анкетирования, которые позволяют выяснить мнение студентов по таким аспектам работы преподавателя, как разнообразие технологий обучения, владение многими источниками информации, включая иностранные, контакт с аудиторией, творческий подход, справедливость оценивания, доступность изложения. Немалую роль играют также способности преподавателя быть хорошим педагогом, наставником, советчиком, консультантом, которые важны прежде всего при осуществлении функций тьюторов образовательных программ и кураторов студенческих групп.Все перечисленные требования необходимо развивать и совершенствовать, поэтому РЭУ им. Г.В. Плеханова реализует такие проекты, как "Школа молодого преподавателя", "Школа молодого исследователя", проводит внутренние и внешние повышения квалификации преподавателей, реализует программы международной мобильности преподавателей.– Есть ли в университете система внутренних грантов? Расскажите про них поподробнее.– Университет ежегодно осуществляет поддержку научных исследований и разработок за счет собственных средств путем реализации программы "внутренних грантов". В текущем периоде реализация программы вышла на новый качественный уровень.Начиная с марта 2021 года университетом организовано проведение пяти конкурсов на получение "внутренних грантов" для различных категорий исследователей, в том числе конкурсов, направленных на поддержку молодых ученых, аспирантов и студентов РЭУ. Реализуется в настоящий момент 90 проектов на общую сумму свыше 50 миллионов рублей, в том числе 5,4 миллиона рублей филиалам университета.Основными измеряемыми результатами выполнения поддержанных проектов станет издание 152 публикаций Scopus и WoS, 118 публикаций ВАК, регистрация 17 РИД, подача заявок на внешние конкурсы грантов.Кроме того, на постоянной основе осуществляется поддержка научно-практических разработок, выполняемых для нужд РЭУ. С апреля 2021 года поддержано 25 проектов научно-практических разработок с общим объемом финансирования – 32,4 миллиона рублей. Данные проекты направлены на решение технических, организационных, информационных, инженерных задач университета.Таким образом, можно с полным на то основанием констатировать, что реализуемая сейчас программа "внутренних грантов" является беспрецедентной для нашего университета как по числу реализуемых конкурсов и объемам выделяемого финансирования, так и по запланированным и ожидаемым к получению результатам.Реализация столь масштабной по охвату и разнообразной по форматам программы поддержки создает необходимую базу для большого прорыва университета в научных исследованиях и разработках, способствует формированию новых прорывных заделов, формированию успешных исследовательских коллективов.В ближайшее время университетом планируется реализация очередной программы поддержки исследователей РЭУ за счет собственных средств. На конкурсной основе будут поддержаны проекты по актуальным научным направлениям, определенным в программе развития университета на 2021–2030 годы, реализуемой в рамках проекта академического стратегического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220218/universitet-1773591776.html

https://ria.ru/20220210/vuzy-1772014614.html

https://na.ria.ru/20210408/obrazovanie-1727267026.html

https://ria.ru/20220207/obuchenie-1771379893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/povar-1767214031.html

https://na.ria.ru/20220125/minobr-1769417511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рэу имени г. в. плеханова, россия, общество, интервью, образование - общество