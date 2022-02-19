15:05 19.02.2022 (обновлено: 15:28 19.02.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности
Глава МИД Лавров: игнорирование предложений по безопасности плохо влияет на ситуацию в ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе гарантий безопасности пагубно влияет на ситуацию в Европе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров акцентировал Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон. Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Дарья Буймова