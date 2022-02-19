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https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779787.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:05
2022-02-19T15:28
в мире
сергей лавров
россия
восточная европа
сша
обсе
нато
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе гарантий безопасности пагубно влияет на ситуацию в Европе, говорится в сообщении МИД РФ."В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров акцентировал Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон. Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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россия
восточная европа
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в мире, сергей лавров, россия, восточная европа, сша, обсе, нато
15:05 19.02.2022 (обновлено: 15:28 19.02.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности

Глава МИД Лавров: игнорирование предложений по безопасности плохо влияет на ситуацию в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе гарантий безопасности пагубно влияет на ситуацию в Европе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров акцентировал Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон. Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:39
Ле Дриан заявил Лаврову о наличии пространства для диалога по безопасности
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСергей ЛавровРоссияВосточная ЕвропаСШАОБСЕНАТО
 
 
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