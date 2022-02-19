https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779787.html

Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности

Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности - РИА Новости, 19.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:05

2022-02-19T15:05

2022-02-19T15:28

в мире

сергей лавров

россия

восточная европа

сша

обсе

нато

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом подчеркнул, что игнорирование российских требований в вопросе гарантий безопасности пагубно влияет на ситуацию в Европе, говорится в сообщении МИД РФ."В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров акцентировал Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон. Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220219/dialog-1773765716.html

россия

восточная европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, восточная европа, сша, обсе, нато