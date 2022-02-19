https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779104.html

Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации

Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации - РИА Новости, 19.02.2022

Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:01

2022-02-19T15:01

2022-02-19T15:30

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.Телефонная беседа министров состоялась по инициативе французской стороны."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779787.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)