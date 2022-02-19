https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779104.html
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:01
2022-02-19T15:01
2022-02-19T15:30
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.Телефонная беседа министров состоялась по инициативе французской стороны."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220219/lavrov-1773779787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:01 19.02.2022 (обновлено: 15:30 19.02.2022)
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации
Лавров главе МИД Франции: Киев продолжает вооруженные провокации у линии соприкосновения