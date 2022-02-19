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Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:01
2022-02-19T15:30
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.Телефонная беседа министров состоялась по инициативе французской стороны."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", — говорится в сообщении.
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в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:01 19.02.2022 (обновлено: 15:30 19.02.2022)
 
Лавров заявил главе МИД Франции, что Киев продолжает вооруженные провокации

Лавров главе МИД Франции: Киев продолжает вооруженные провокации у линии соприкосновения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.
Телефонная беседа министров состоялась по инициативе французской стороны.
"Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:05
Лавров обсудил с главой МИД Франции требования России по безопасности
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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