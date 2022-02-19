07:37 19.02.2022 (обновлено: 07:38 19.02.2022)
Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе
Сенатор Косачев: своим выступлением Байден поощряет силовую операцию со стороны Украины
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе, подчеркнув, что это является поощрением силовой операции со стороны Киева.
Байден ранее выступил с обращением по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ничем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.
"Это - прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно", - написал сенатор в своем Facebook.
Он отметил, что в такой критический момент каждое заявление - судьбоносно. Слова Байдена Косачев назвал "предательством Вашингтона и их союзников" миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только предотвращения войны.
Ранее главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Де Дриан заявили, что приняли к сведению решение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик эвакуировать часть населения в Россию, не видят оснований для обвинения Киева в подготовке нападения, опасаются, что "инсценированные инциденты" могут быть использованы для эскалации
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев