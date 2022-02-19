https://ria.ru/20220219/kosachev-1773720040.html

Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе

Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T07:37

2022-02-19T07:37

2022-02-19T07:38

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе, подчеркнув, что это является поощрением силовой операции со стороны Киева.Байден ранее выступил с обращением по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ничем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. РФ подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.Он отметил, что в такой критический момент каждое заявление - судьбоносно. Слова Байдена Косачев назвал "предательством Вашингтона и их союзников" миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только предотвращения войны."И это предательство пресловутых западных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры (достаточно вспомнить риторику времён бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии)", - добавил сенатор.Ранее главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Де Дриан заявили, что приняли к сведению решение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик эвакуировать часть населения в Россию, не видят оснований для обвинения Киева в подготовке нападения, опасаются, что "инсценированные инциденты" могут быть использованы для эскалацииРанее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина, днр, лнр