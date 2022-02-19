https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739801.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек - РИА Новости, 19.02.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек

За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:05

2022-02-19T11:05

2022-02-19T11:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739280.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество