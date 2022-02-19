Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739801.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек - РИА Новости, 19.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек
За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11a260c249f6bbe7c6e413df5e0dc3ae.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924572_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_3cf851c16b1548923780a9164a68b13b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
11:05 19.02.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с COVID-19
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала