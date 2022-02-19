https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739801.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек - РИА Новости, 19.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек
За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 191 098 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 191 098 человек