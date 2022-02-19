https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739280.html
В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2022
В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России в больницы попали чуть более 15 тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:03
2022-02-19T11:03
2022-02-19T11:48
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России в больницы попали чуть более 15 тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 18 632 человека. Рост показателя отмечается в 14 регионах, снижение — в 71. Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 179 147 (вчера было 180 071). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.Умерли за сутки 798 пациентов (днем ранее — 784), общее число летальных исходов достигло 344 755. Выписались после лечения 191 098 человек, всего выздоровели 12 217 942.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 18 042, в больницы попали 547 человек. В Красноярском крае заразились 7897 человек, госпитализированы 343. В Москве прибавилось 6874 инфицированных (вчера — 7308), лечиться в стационарах будут 883.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/omikron-1773674228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия
11:03 19.02.2022 (обновлено: 11:48 19.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 179 147 новых случаев COVID-19, умерли 798 человек
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки в России в больницы попали чуть более 15 тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба
.
"Количество госпитализаций <…> составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары направили 18 632 человека. Рост показателя отмечается в 14 регионах, снижение — в 71.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19
составило 179 147 (вчера было 180 071). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 199 720 человек.
Умерли за сутки 798 пациентов (днем ранее — 784), общее число летальных исходов достигло 344 755. Выписались после лечения 191 098 человек, всего выздоровели 12 217 942.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 18 042, в больницы попали 547 человек. В Красноярском крае заразились 7897 человек, госпитализированы 343. В Москве прибавилось 6874 инфицированных (вчера — 7308), лечиться в стационарах будут 883.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.