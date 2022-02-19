16:03 19.02.2022 (обновлено: 16:13 19.02.2022)
Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции
Министр обороны Великобритании Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы следить за развитием ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба минобороны.
"Министр обороны не примет участия в Мюнхенской конференции безопасности. Премьер-министр и министр иностранных дел оба будут выступать на конференции. Министр обороны остается в Великобритании, чтобы мониторить ситуацию на Украине перед своим выступлением в парламенте в понедельник", - говорится в сообщении в Twitter пресс-службы оборонного ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Мадина Моргоева