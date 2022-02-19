16:35 19.02.2022 (обновлено: 16:36 19.02.2022)
Харрис обвинила Россию в том, что она "сужает пути для диалога" по Украине
Вице-президент Харрис обвинила Россию в том, что она "сужает пути для диалога" по Украине
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии
© AP Photo / Andrew Harnik
Избранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии. Архивное фото
МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис обвинила Москву в том, что она якобы "сужает пути для диалога" в ситуации с Украиной, хотя США с союзниками остаются открытыми к дипломатии.
"Как четко заявил президент Джо Байден, США, наши союзники, были и остаются открытыми к серьезной дипломатии. Мы выступили с конкретными предложениями, мы призывали и вступали с Россией в диалог через НАТО, через ОБСЕ, через ООН и через двусторонние диалоги. Мы выступали, основываясь на принципе добросовестности. Россия заявляет, что готова к переговорам, но в то же время она сужает пути для дипломатии. Их действия просто не соответствуют их словам", - сказала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она пригрозила, что в случае "вторжения" на Украину США вместе со своими союзниками и партнерами введут беспрецедентные санкции.
"Мы введем финансовые санкции, чреватыми серьезными последствиями и экспортный контроль. Мы ударим по финансовым институтам и ключевым сферами. Мы также ударим по тем, кто поддерживал эту неспровоцированную атаку… Мы не остановимся на экономических санкциях", - заявила Харрис.
Вице-президент США подтвердила, что в случае военных действий американские военные не будут направлены на Украину, однако они будут защищать "каждую пядь территории НАТО".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Дарья Буймова