https://ria.ru/20220219/kharris-1773793047.html

Харрис обвинила Россию в том, что она "сужает пути для диалога" по Украине

Харрис обвинила Россию в том, что она "сужает пути для диалога" по Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Харрис обвинила Россию в том, что она "сужает пути для диалога" по Украине

Вице-президент США Камала Харрис обвинила Москву в том, что она якобы "сужает пути для диалога" в ситуации с Украиной, хотя США с союзниками остаются открытыми... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:35

2022-02-19T16:35

2022-02-19T16:36

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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис обвинила Москву в том, что она якобы "сужает пути для диалога" в ситуации с Украиной, хотя США с союзниками остаются открытыми к дипломатии."Как четко заявил президент Джо Байден, США, наши союзники, были и остаются открытыми к серьезной дипломатии. Мы выступили с конкретными предложениями, мы призывали и вступали с Россией в диалог через НАТО, через ОБСЕ, через ООН и через двусторонние диалоги. Мы выступали, основываясь на принципе добросовестности. Россия заявляет, что готова к переговорам, но в то же время она сужает пути для дипломатии. Их действия просто не соответствуют их словам", - сказала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Она пригрозила, что в случае "вторжения" на Украину США вместе со своими союзниками и партнерами введут беспрецедентные санкции.Вице-президент США подтвердила, что в случае военных действий американские военные не будут направлены на Украину, однако они будут защищать "каждую пядь территории НАТО".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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