https://ria.ru/20220219/gosduma-1773761920.html

Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса

Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса

Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:13

2022-02-19T13:13

2022-02-19T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

госдума рф

виктор водолацкий

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий."Депутаты не могут быть в стороне, когда пытаются уничтожить русских людей, русский мир, наших граждан России и соотечественников. Я думаю, во вторник будет обсуждение этой темы", - ответил политик на соответствующий вопрос.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773762925.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, виктор водолацкий, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, россия, денис пушилин