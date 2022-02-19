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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/gosduma-1773761920.html
Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса
Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса
Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:13
2022-02-19T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
госдума рф
виктор водолацкий
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий."Депутаты не могут быть в стороне, когда пытаются уничтожить русских людей, русский мир, наших граждан России и соотечественников. Я думаю, во вторник будет обсуждение этой темы", - ответил политик на соответствующий вопрос.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773762925.html
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госдума рф, виктор водолацкий, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, россия, денис пушилин
13:13 19.02.2022 (обновлено: 13:42 19.02.2022)
 
Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса

Депутат Водолацкий: вопрос с беженцами из Донбасса могут обсудить в Госдуме во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий.
"Депутаты не могут быть в стороне, когда пытаются уничтожить русских людей, русский мир, наших граждан России и соотечественников. Я думаю, во вторник будет обсуждение этой темы", - ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГосдума РФВиктор ВодолацкийЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРРоссияДенис Пушилин
 
 
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