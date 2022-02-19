13:13 19.02.2022 (обновлено: 13:42 19.02.2022)
Госдума может во вторник обсудить вопрос с беженцами из Донбасса
Депутат Водолацкий: вопрос с беженцами из Донбасса могут обсудить в Госдуме во вторник
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос с беженцами с Донбасса могут обсудить в Госдуме на следующей неделе, депутаты не могут оставаться в стороне, когда страдают наши граждане, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий.
"Депутаты не могут быть в стороне, когда пытаются уничтожить русских людей, русский мир, наших граждан России и соотечественников. Я думаю, во вторник будет обсуждение этой темы", - ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Опубликовано: Екатерина Зайцева