https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773826360.html
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР
Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:39
2022-02-19T20:39
2022-02-19T21:14
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после совещания в Ростове-на-Дону."У нас достаточно большой объем площадей в Ростовской области для размещения. Сейчас это около десяти, а общее число - это 282, которые готовы принять население", - сказал он.Чуприян добавил, что оперштаб приступил к работе "без разминки".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жители ДНР перед отъездом в Россию
Старики, женщины и дети уезжают из ДНР в Россию
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РИА Новости
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область
20:39 19.02.2022 (обновлено: 21:14 19.02.2022)
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР
В Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР