https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773826360.html

Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:39

2022-02-19T20:39

2022-02-19T21:14

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после совещания в Ростове-на-Дону."У нас достаточно большой объем площадей в Ростовской области для размещения. Сейчас это около десяти, а общее число - это 282, которые готовы принять население", - сказал он.Чуприян добавил, что оперштаб приступил к работе "без разминки".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область