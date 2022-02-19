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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773826360.html
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР
Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:39
2022-02-19T21:14
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после совещания в Ростове-на-Дону."У нас достаточно большой объем площадей в Ростовской области для размещения. Сейчас это около десяти, а общее число - это 282, которые готовы принять население", - сказал он.Чуприян добавил, что оперштаб приступил к работе "без разминки".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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Жители ДНР перед отъездом в Россию
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество, ростовская область
20:39 19.02.2022 (обновлено: 21:14 19.02.2022)
 
Более 280 ПВР в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения
Беженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра Котлостроитель в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Более 280 пунктов временного размещения в Ростовской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после совещания в Ростове-на-Дону.
"У нас достаточно большой объем площадей в Ростовской области для размещения. Сейчас это около десяти, а общее число - это 282, которые готовы принять население", - сказал он.
Чуприян добавил, что оперштаб приступил к работе "без разминки".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаОбществоРостовская область
 
 
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