17:36 19.02.2022 (обновлено: 17:52 19.02.2022)
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять 500 эвакуированных из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой област
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил глава региона Игорь Васильев.
Накануне вечером в пресс-службе главы региона заявили РИА Новости, что Кировская область готова принять беженцев с Донбасса, обсуждается количество и потенциальные пункты размещения беженцев.
"Еще вчера Кировская область выразила готовность принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В региональном правительстве мы провели экстренное совещание по этому вопросу… Мы готовы разместить 500 человек в здании учреждения социального обслуживания в Кирове в новом развивающемся микрорайоне. В здании есть комнаты, рассчитанные на комфортное размещение 4 человек в каждой, столовая, конференц-зал. В случае необходимости помещения в течение суток будут подготовлены. Есть и другие резервы", - цитирует пресс-служба главы региона слова Васильева.
Губернатор Кировской области заявил, что регион "не может оставаться в стороне, когда помощь требуется тысячам женщин, детей, пожилых людей, и готов протянуть руку помощи и предоставить комфортные условия для их размещения". По его словам, социальная служба готовится при необходимости обеспечить эвакуированных предметами первой необходимости. Будет предоставлена медицинская и психологическая помощь.
"При необходимости жители ЛНР и ДНР смогут получить работу в нашем регионе. Этот вопрос сейчас также находится в проработке. В регионе в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет оперативном порядке решать все необходимые вопросы, касающиеся помощи беженцам", - подчеркнул Васильев.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Дарья Буймова