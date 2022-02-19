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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773801867.html
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:36
2022-02-19T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил глава региона Игорь Васильев.Накануне вечером в пресс-службе главы региона заявили РИА Новости, что Кировская область готова принять беженцев с Донбасса, обсуждается количество и потенциальные пункты размещения беженцев."Еще вчера Кировская область выразила готовность принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В региональном правительстве мы провели экстренное совещание по этому вопросу… Мы готовы разместить 500 человек в здании учреждения социального обслуживания в Кирове в новом развивающемся микрорайоне. В здании есть комнаты, рассчитанные на комфортное размещение 4 человек в каждой, столовая, конференц-зал. В случае необходимости помещения в течение суток будут подготовлены. Есть и другие резервы", - цитирует пресс-служба главы региона слова Васильева.Губернатор Кировской области заявил, что регион "не может оставаться в стороне, когда помощь требуется тысячам женщин, детей, пожилых людей, и готов протянуть руку помощи и предоставить комфортные условия для их размещения". По его словам, социальная служба готовится при необходимости обеспечить эвакуированных предметами первой необходимости. Будет предоставлена медицинская и психологическая помощь."При необходимости жители ЛНР и ДНР смогут получить работу в нашем регионе. Этот вопрос сейчас также находится в проработке. В регионе в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет оперативном порядке решать все необходимые вопросы, касающиеся помощи беженцам", - подчеркнул Васильев.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киров
17:36 19.02.2022 (обновлено: 17:52 19.02.2022)
 
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять 500 эвакуированных из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой област
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой област - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил глава региона Игорь Васильев.
Накануне вечером в пресс-службе главы региона заявили РИА Новости, что Кировская область готова принять беженцев с Донбасса, обсуждается количество и потенциальные пункты размещения беженцев.
Мужчина с ребенком у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Тульской области готовы принять 500 детей из ДНР и ЛНР
"Еще вчера Кировская область выразила готовность принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В региональном правительстве мы провели экстренное совещание по этому вопросу… Мы готовы разместить 500 человек в здании учреждения социального обслуживания в Кирове в новом развивающемся микрорайоне. В здании есть комнаты, рассчитанные на комфортное размещение 4 человек в каждой, столовая, конференц-зал. В случае необходимости помещения в течение суток будут подготовлены. Есть и другие резервы", - цитирует пресс-служба главы региона слова Васильева.
Губернатор Кировской области заявил, что регион "не может оставаться в стороне, когда помощь требуется тысячам женщин, детей, пожилых людей, и готов протянуть руку помощи и предоставить комфортные условия для их размещения". По его словам, социальная служба готовится при необходимости обеспечить эвакуированных предметами первой необходимости. Будет предоставлена медицинская и психологическая помощь.
"При необходимости жители ЛНР и ДНР смогут получить работу в нашем регионе. Этот вопрос сейчас также находится в проработке. В регионе в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет оперативном порядке решать все необходимые вопросы, касающиеся помощи беженцам", - подчеркнул Васильев.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиров
 
 
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