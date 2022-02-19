https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773801867.html

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:36

2022-02-19T17:36

2022-02-19T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Кировская область готова принять 500 эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, их разместят в здании учреждения социального обслуживания в Кирове, заявил глава региона Игорь Васильев.Накануне вечером в пресс-службе главы региона заявили РИА Новости, что Кировская область готова принять беженцев с Донбасса, обсуждается количество и потенциальные пункты размещения беженцев."Еще вчера Кировская область выразила готовность принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В региональном правительстве мы провели экстренное совещание по этому вопросу… Мы готовы разместить 500 человек в здании учреждения социального обслуживания в Кирове в новом развивающемся микрорайоне. В здании есть комнаты, рассчитанные на комфортное размещение 4 человек в каждой, столовая, конференц-зал. В случае необходимости помещения в течение суток будут подготовлены. Есть и другие резервы", - цитирует пресс-служба главы региона слова Васильева.Губернатор Кировской области заявил, что регион "не может оставаться в стороне, когда помощь требуется тысячам женщин, детей, пожилых людей, и готов протянуть руку помощи и предоставить комфортные условия для их размещения". По его словам, социальная служба готовится при необходимости обеспечить эвакуированных предметами первой необходимости. Будет предоставлена медицинская и психологическая помощь."При необходимости жители ЛНР и ДНР смогут получить работу в нашем регионе. Этот вопрос сейчас также находится в проработке. В регионе в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет оперативном порядке решать все необходимые вопросы, касающиеся помощи беженцам", - подчеркнул Васильев.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773790760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киров