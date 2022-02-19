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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773751690.html
Самарская область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР
Самарская область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Самарская область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР
Самарская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, будут рассмотрены все возможности для оказания им помощи, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:12
2022-02-19T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Самарская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, будут рассмотрены все возможности для оказания им помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров."Самарская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии", - сказал Азаров.Он добавил, что Самарская область "никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников". "Наш моральный долг - поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки", - подчеркнул глава региона.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773751251.html
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ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, самарская область, дмитрий азаров, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, денис пушилин, в мире
12:12 19.02.2022 (обновлено: 12:22 19.02.2022)
 
Самарская область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР

Глава Самарской области Дмитрий Азаров: регион готов принять эвакуированных из ДНР и ЛНР

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Россию
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Россию - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Россию
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Самарская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, будут рассмотрены все возможности для оказания им помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Самарская область готова принять людей из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии", - сказал Азаров.
Он добавил, что Самарская область "никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников". "Наш моральный долг - поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки", - подчеркнул глава региона.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцев из Донбасса готовы принять 26 российских регионов
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСамарская областьДмитрий АзаровДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРДенис ПушилинВ мире
 
 
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