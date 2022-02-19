https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773748900.html

В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР

В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР

Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:57

2022-02-19T11:57

2022-02-19T12:02

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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Алексей Русских."Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Обеспечим их всем необходимым, этот вопрос я сейчас лично контролирую. Кроме того, поручил оперативно организовать сбор гуманитарной помощи", - сказал Русских.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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