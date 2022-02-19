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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773748900.html
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР
Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:57
2022-02-19T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
ульяновская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Алексей Русских."Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Обеспечим их всем необходимым, этот вопрос я сейчас лично контролирую. Кроме того, поручил оперативно организовать сбор гуманитарной помощи", - сказал Русских.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html
ульяновская область
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в мире, ситуация в днр и лнр, ульяновская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, денис пушилин, алексей русских
11:57 19.02.2022 (обновлено: 12:02 19.02.2022)
 
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР

Глава Ульяновской области Русских заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Алексей Русских.
"Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Обеспечим их всем необходимым, этот вопрос я сейчас лично контролирую. Кроме того, поручил оперативно организовать сбор гуманитарной помощи", - сказал Русских.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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