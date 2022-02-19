https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773748900.html
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР
Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:57
2022-02-19T11:57
2022-02-19T12:02
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в мире
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САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также будет организован сбор гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости губернатор региона Алексей Русских."Ульяновская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Обеспечим их всем необходимым, этот вопрос я сейчас лично контролирую. Кроме того, поручил оперативно организовать сбор гуманитарной помощи", - сказал Русских.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, ульяновская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, денис пушилин, алексей русских
11:57 19.02.2022 (обновлено: 12:02 19.02.2022)
В Ульяновской области заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР
Глава Ульяновской области Русских заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса