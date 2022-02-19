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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773744215.html
В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев
В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев
Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:31
2022-02-19T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
ситуация в днр и лнр
ростовская область
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов."Все организационные и финансовые вопросы (с размещением беженцев – ред.) на данный момент решены", - сказал он.Гуськов отметил, что развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773743106.html
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луганская народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, ситуация в днр и лнр, ростовская область, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
11:31 19.02.2022 (обновлено: 11:37 19.02.2022)
 
В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев

Власти Ростовской области: организационные вопросы с размещением беженцев решены

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
"Все организационные и финансовые вопросы (с размещением беженцев – ред.) на данный момент решены", - сказал он.
Гуськов отметил, что развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:23В России
Эвакуированных из Донбасса готовы принять семь российских регионов
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРостовская областьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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