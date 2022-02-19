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В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев

В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области заявили о решении вопросов с размещением беженцев

Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:31

2022-02-19T11:31

2022-02-19T11:37

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса в Ростовской области решены, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов."Все организационные и финансовые вопросы (с размещением беженцев – ред.) на данный момент решены", - сказал он.Гуськов отметил, что развернутые в регионе пункты временного размещения могут принять около 13 тысяч человек, организована доставка эвакуированных на автобусах с мест пересечения границы до пунктов размещения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773743106.html

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Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, ситуация в днр и лнр, ростовская область, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев