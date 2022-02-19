https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска - РИА Новости, 19.02.2022
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:17
2022-02-19T11:17
2022-02-19T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
иловайск
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736714_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_08b828644deb00ef59c2ad4762820093.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram."Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
донецкая народная республика
иловайск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736714_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c4a1e60ee7737283735a0c39f883b595.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, иловайск, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, россия
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Глава Горловки Приходько: из Иловайска отправятся пассажирские составы для эвакуации людей