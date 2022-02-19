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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска - РИА Новости, 19.02.2022
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:17
2022-02-19T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
иловайск
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
денис пушилин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram."Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, иловайск, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, россия
11:17 19.02.2022
 
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска

Глава Горловки Приходько: из Иловайска отправятся пассажирские составы для эвакуации людей

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram.
"Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40", - говорится в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаИловайскСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссия
 
 
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