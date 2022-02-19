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Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска

Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска - РИА Новости, 19.02.2022

Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска

Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:17

2022-02-19T11:17

2022-02-19T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

иловайск

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир зеленский

денис пушилин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан самопровозглашенной ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram."Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, иловайск, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, россия