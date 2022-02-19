https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773732939.html
Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС
Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС - РИА Новости, 19.02.2022
Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС
В Ростовской области целесообразно ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС России... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:16
2022-02-19T10:16
2022-02-19T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр чуприян
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В Ростовской области целесообразно ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном."Из-за роста количества граждан, которые пересекают границу Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10.00 19 февраля 2022 года", — сказал он.Чуприян, в свою очередь, поддержал это решение."Это облегчает принятие юридических решений. Считаю это правильным", — отметил он.Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс. В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. При этом украинская сторона утверждает, что намерена решать проблему политико-дипломатическим путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bezhentsy-1773733204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
10:16 19.02.2022 (обновлено: 15:28 19.02.2022)
Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС
Губернатор Ростовской области Голубев ввел режим ЧС из-за прибывающих из Донбасса беженцев