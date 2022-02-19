https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773732939.html

Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС

Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС - РИА Новости, 19.02.2022

Глава Ростовской области ввел в регионе режим ЧС

В Ростовской области целесообразно ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС России... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:16

2022-02-19T10:16

2022-02-19T15:28

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр чуприян

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. В Ростовской области целесообразно ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном."Из-за роста количества граждан, которые пересекают границу Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10.00 19 февраля 2022 года", — сказал он.Чуприян, в свою очередь, поддержал это решение."Это облегчает принятие юридических решений. Считаю это правильным", — отметил он.Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс. В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. При этом украинская сторона утверждает, что намерена решать проблему политико-дипломатическим путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bezhentsy-1773733204.html

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество