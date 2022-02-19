https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773704290.html
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек
Около 3,4 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на встрече с главой... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:57
2022-02-19T00:57
2022-02-19T08:52
в мире
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россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Около 3,4 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на встрече с главой республики Денисом Пушилиным."На сегодняшний момент уже эвакуировано 3384 человека", — сказал представитель ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220219/obostrenie-1773703803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, россия, украина
00:57 19.02.2022 (обновлено: 08:52 19.02.2022)
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек
Глава МЧС ДНР Кострубицкий сообщил об эвакуации в Россию около 3,4 тысячи жителей