https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773704290.html

Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек

Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022

Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек

Около 3,4 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на встрече с главой... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:57

2022-02-19T00:57

2022-02-19T08:52

в мире

днр

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699252_0:219:3067:1944_1920x0_80_0_0_e0105dd8cdb9e3ffcd241812307297f9.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Около 3,4 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на встрече с главой республики Денисом Пушилиным."На сегодняшний момент уже эвакуировано 3384 человека", — сказал представитель ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/obostrenie-1773703803.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр, россия, украина