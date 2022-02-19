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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donetsk-1773785437.html
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры - РИА Новости, 19.02.2022
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
В Донецке продолжают работать заведения общепита и торговые центры, несмотря на объявленную властями эвакуацию и ухудшение обстановки на линии соприкосновения,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:39
2022-02-19T16:14
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. В Донецке продолжают работать заведения общепита и торговые центры, несмотря на объявленную властями эвакуацию и ухудшение обстановки на линии соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, украина
15:39 19.02.2022 (обновлено: 16:14 19.02.2022)
 
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры

В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры

© РИА Новости / Сергей БатуринДорожное движение на одной из улиц в Донецке
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. В Донецке продолжают работать заведения общепита и торговые центры, несмотря на объявленную властями эвакуацию и ухудшение обстановки на линии соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский пограничник на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: второй снаряд упал в Ростовской области у границы с Украиной
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВ миреУкраина
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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