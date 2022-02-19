https://ria.ru/20220219/donetsk-1773785437.html
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры - РИА Новости, 19.02.2022
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
В Донецке продолжают работать заведения общепита и торговые центры, несмотря на объявленную властями эвакуацию и ухудшение обстановки на линии соприкосновения,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:39
2022-02-19T15:39
2022-02-19T16:14
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. В Донецке продолжают работать заведения общепита и торговые центры, несмотря на объявленную властями эвакуацию и ухудшение обстановки на линии соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, украина
15:39 19.02.2022 (обновлено: 16:14 19.02.2022)
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры
В Донецке пока продолжают работать кафе и торговые центры