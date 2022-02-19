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СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области

СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области - РИА Новости, 19.02.2022

СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области

СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:04

2022-02-19T22:04

2022-02-19T22:06

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов."В Луганской области миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов", - говорится в заявлении.СММ ОБСЕ заявила, что в в Донецкой области за 18 февраля зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва.Согласно сообщению, данные представлены на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19.30 18 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)."В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период зафиксировано 222 нарушения", - отмечается в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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