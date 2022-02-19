22:04 19.02.2022 (обновлено: 22:06 19.02.2022)
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня в Луганской области
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области
Боеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов.
"В Луганской области миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов", - говорится в заявлении.
СММ ОБСЕ заявила, что в в Донецкой области за 18 февраля зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва.
Согласно сообщению, данные представлены на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19.30 18 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).
"В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период зафиксировано 222 нарушения", - отмечается в заявлении.
Опубликовано: Дарья Буймова