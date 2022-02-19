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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773834739.html
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области - РИА Новости, 19.02.2022
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области
СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:04
2022-02-19T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
ситуация в днр и лнр
донецкая область
донбасс
обсе
смм обсе
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов."В Луганской области миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов", - говорится в заявлении.СММ ОБСЕ заявила, что в в Донецкой области за 18 февраля зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва.Согласно сообщению, данные представлены на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19.30 18 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)."В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период зафиксировано 222 нарушения", - отмечается в заявлении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская область, ситуация в днр и лнр, донецкая область, донбасс, обсе, смм обсе
22:04 19.02.2022 (обновлено: 22:06 19.02.2022)
 
СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений перемирия в Луганской области

СММ ОБСЕ зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня в Луганской области

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области
Боеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боеприпасы военнослужащего ЛНР в поселке Молодежный, находящемся на линии боевого соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. СММ ОБСЕ заявила, что в Луганской области за 18 февраля зафиксировано 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов.
Луганской области миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, включая 860 взрывов", - говорится в заявлении.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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СММ ОБСЕ заявила, что в в Донецкой области за 18 февраля зафиксировано 591 нарушение режима прекращения огня, включая 553 взрыва.
Согласно сообщению, данные представлены на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19.30 18 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).
"В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период зафиксировано 222 нарушения", - отмечается в заявлении.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская областьСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая областьДонбассОБСЕСММ ОБСЕ
 
 
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