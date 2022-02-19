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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773809194.html
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР
Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:27
2022-02-19T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала.В эфире сообщили, что задержанный украинский агент Антон Мацанюк "имел навыки оперативной работы - до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой "семерке". После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной "Сумрак".По информации канала, Мацанюк занимался организацией киевской контрабанды оружия в Донбасс, а также слежкой за первыми лицами самопровозглашенной Донецкой народной республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:27 19.02.2022 (обновлено: 19:06 19.02.2022)
 
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР

Задержанный в Донбассе украинский агент Мацанюк ранее работал в милиции ДНР

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала.
В эфире сообщили, что задержанный украинский агент Антон Мацанюк "имел навыки оперативной работы - до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой "семерке". После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной "Сумрак".
По информации канала, Мацанюк занимался организацией киевской контрабанды оружия в Донбасс, а также слежкой за первыми лицами самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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