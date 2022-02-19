https://ria.ru/20220219/donbass-1773809194.html

Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР

Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР

Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T18:27

2022-02-19T18:27

2022-02-19T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала.В эфире сообщили, что задержанный украинский агент Антон Мацанюк "имел навыки оперативной работы - до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой "семерке". После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной "Сумрак".По информации канала, Мацанюк занимался организацией киевской контрабанды оружия в Донбасс, а также слежкой за первыми лицами самопровозглашенной Донецкой народной республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс