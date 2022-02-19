https://ria.ru/20220219/donbass-1773809194.html
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР
Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T18:27
2022-02-19T18:27
2022-02-19T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержанный в четверг в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР, следует из репортажа, показанного в эфире Первого канала.В эфире сообщили, что задержанный украинский агент Антон Мацанюк "имел навыки оперативной работы - до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой "семерке". После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной "Сумрак".По информации канала, Мацанюк занимался организацией киевской контрабанды оружия в Донбасс, а также слежкой за первыми лицами самопровозглашенной Донецкой народной республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:27 19.02.2022 (обновлено: 19:06 19.02.2022)
Задержанный в Донбассе украинский агент ранее работал в милиции ДНР
Задержанный в Донбассе украинский агент Мацанюк ранее работал в милиции ДНР