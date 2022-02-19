https://ria.ru/20220219/donbass-1773788411.html

В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков

В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков - РИА Новости, 19.02.2022

В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков

Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:03

2022-02-19T16:03

2022-02-19T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

украина

еврокомиссия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными предсказаниями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В своем Telegram-канале политик привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как отметил парламентарий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "глава ЕК вновь обвинила Россию в том, что она якобы "является угрозой" "свободной Украине", власти которой на самом деле занимаются языковой дискриминацией, закрывают оппозиционные телеканалы и проводят откровенный геноцид населения Донбасса".Политик обратился с вопросом к главе ЕК: "От чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым?""Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано: "Детям Донбасса", — добавил он и призвал ЕС обратить внимание на права человека в регионе, а не "заниматься сомнительными предсказаниями".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, еврокомиссия, леонид слуцкий (политик)