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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773788411.html
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков - РИА Новости, 19.02.2022
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков
Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:03
2022-02-19T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
еврокомиссия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными предсказаниями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В своем Telegram-канале политик привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как отметил парламентарий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "глава ЕК вновь обвинила Россию в том, что она якобы "является угрозой" "свободной Украине", власти которой на самом деле занимаются языковой дискриминацией, закрывают оппозиционные телеканалы и проводят откровенный геноцид населения Донбасса".Политик обратился с вопросом к главе ЕК: "От чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым?""Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано: "Детям Донбасса", — добавил он и призвал ЕС обратить внимание на права человека в регионе, а не "заниматься сомнительными предсказаниями".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, еврокомиссия, леонид слуцкий (политик)
16:03 19.02.2022 (обновлено: 17:22 19.02.2022)
 
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков

Депутат Слуцкий: беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков и националистов

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными предсказаниями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В своем Telegram-канале политик привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как отметил парламентарий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "глава ЕК вновь обвинила Россию в том, что она якобы "является угрозой" "свободной Украине", власти которой на самом деле занимаются языковой дискриминацией, закрывают оппозиционные телеканалы и проводят откровенный геноцид населения Донбасса".
Политик обратился с вопросом к главе ЕК: "От чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым?"
"Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано: "Детям Донбасса", — добавил он и призвал ЕС обратить внимание на права человека в регионе, а не "заниматься сомнительными предсказаниями".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЕврокомиссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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