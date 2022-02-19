https://ria.ru/20220219/donbass-1773788411.html
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков - РИА Новости, 19.02.2022
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков
Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:03
2022-02-19T16:03
2022-02-19T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
еврокомиссия
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773772097_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c7b15a24a3b7b0e51ff80276c97878cd.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Донбасса спасаются от украинских боевиков, Евросоюзу стоит обратить внимание на соблюдение прав граждан ДНР и ЛНР, а не заниматься сомнительными предсказаниями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В своем Telegram-канале политик привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как отметил парламентарий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "глава ЕК вновь обвинила Россию в том, что она якобы "является угрозой" "свободной Украине", власти которой на самом деле занимаются языковой дискриминацией, закрывают оппозиционные телеканалы и проводят откровенный геноцид населения Донбасса".Политик обратился с вопросом к главе ЕК: "От чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым?""Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано: "Детям Донбасса", — добавил он и призвал ЕС обратить внимание на права человека в регионе, а не "заниматься сомнительными предсказаниями".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773772097_407:0:3067:1995_1920x0_80_0_0_6dd6dc6e1538a05b009a327236dd9b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, еврокомиссия, леонид слуцкий (политик)
16:03 19.02.2022 (обновлено: 17:22 19.02.2022)
В Госдуме заявили, что беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков
Депутат Слуцкий: беженцы из Донбасса спасаются от украинских боевиков и националистов