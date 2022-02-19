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Органы власти ДНР работают в штатном режиме, сообщили в Донецке
Органы власти ДНР работают в штатном режиме, сообщили в Донецке - РИА Новости, 19.02.2022
Органы власти ДНР работают в штатном режиме, сообщили в Донецке
Органы власти самопровозглашенной Донецкой народной республики работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:36
2022-02-19T15:36
2022-02-19T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Органы власти самопровозглашенной Донецкой народной республики работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский."Органы власти работают в обычном режиме. Народный совет и все министерства работают как обычно", - сказал БердичевскийРанее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:36 19.02.2022 (обновлено: 15:45 19.02.2022)
Органы власти ДНР работают в штатном режиме, сообщили в Донецке
Депутат народного совета: органы власти ДНР работают в штатном режиме