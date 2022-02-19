14:42 19.02.2022 (обновлено: 14:55 19.02.2022)
В ЛНР заявили о четырех новых обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о четырех новых обстрелах из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики совершили четыре новых обстрела по населенным пунктам.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, украинские силовики вели обстрел в направлении подконтрольных республике населенных пунктов Золотое-5, Калиново СПГ-9 , Калиновка, Веселогоровка, используя крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Дарья Буймова