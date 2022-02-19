https://ria.ru/20220219/donbass-1773775589.html

В ЛНР заявили о четырех новых обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о четырех новых обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР заявили о четырех новых обстрелах со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:42

2022-02-19T14:42

2022-02-19T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики совершили четыре новых обстрела по населенным пунктам."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, украинские силовики вели обстрел в направлении подконтрольных республике населенных пунктов Золотое-5, Калиново СПГ-9 , Калиновка, Веселогоровка, используя крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев