В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам
МВД: диверсионные группы Украины, вероятно, причастны, к ночным взрывам в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР.
Ранее сообщалось о двух взрывах в Луганске. По данным местных СМИ, они произошли на одном из газопроводов. "Луганскгаз" считает, что оба взрыва были диверсией.
"Исходя из обнаруженных объектов и характера повреждений труб в обоих случаях, предварительно установлено, что они образовались в результате взрыва четырех взрывных устройств, состоявших из заряда бризантного взрывчатого вещества массой от 400 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте каждый, конструктивно объединенного со средством взрывания. Что дает основания полагать о работе диверсионных групп Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД ЛНР.
МВД добавило, что проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению диверсионных действий.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Мадина Моргоева