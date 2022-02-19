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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773767984.html
В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам
В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам
Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:53
2022-02-19T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганск
луганскгаз
мвд лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР.Ранее сообщалось о двух взрывах в Луганске. По данным местных СМИ, они произошли на одном из газопроводов. "Луганскгаз" считает, что оба взрыва были диверсией."Исходя из обнаруженных объектов и характера повреждений труб в обоих случаях, предварительно установлено, что они образовались в результате взрыва четырех взрывных устройств, состоявших из заряда бризантного взрывчатого вещества массой от 400 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте каждый, конструктивно объединенного со средством взрывания. Что дает основания полагать о работе диверсионных групп Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД ЛНР.МВД добавило, что проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению диверсионных действий.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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4.7
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганск, луганскгаз, мвд лнр, луганская народная республика
13:53 19.02.2022
 
В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам

МВД: диверсионные группы Украины, вероятно, причастны, к ночным взрывам в ЛНР

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР.
Ранее сообщалось о двух взрывах в Луганске. По данным местных СМИ, они произошли на одном из газопроводов. "Луганскгаз" считает, что оба взрыва были диверсией.
"Исходя из обнаруженных объектов и характера повреждений труб в обоих случаях, предварительно установлено, что они образовались в результате взрыва четырех взрывных устройств, состоявших из заряда бризантного взрывчатого вещества массой от 400 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте каждый, конструктивно объединенного со средством взрывания. Что дает основания полагать о работе диверсионных групп Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД ЛНР.
МВД добавило, что проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению диверсионных действий.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Вчера, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганскЛуганскгазМВД ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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