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В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам

В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР заявили о возможной причастности диверсионных групп к ночным взрывам

Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:53

2022-02-19T13:53

2022-02-19T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

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луганск

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Характер ночных взрывов в Луганске дает основания полагать о причастности к ним украинских диверсионных групп, заявило министерство внутренних дел ЛНР.Ранее сообщалось о двух взрывах в Луганске. По данным местных СМИ, они произошли на одном из газопроводов. "Луганскгаз" считает, что оба взрыва были диверсией."Исходя из обнаруженных объектов и характера повреждений труб в обоих случаях, предварительно установлено, что они образовались в результате взрыва четырех взрывных устройств, состоявших из заряда бризантного взрывчатого вещества массой от 400 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте каждый, конструктивно объединенного со средством взрывания. Что дает основания полагать о работе диверсионных групп Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД ЛНР.МВД добавило, что проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению диверсионных действий.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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