https://ria.ru/20220219/donbass-1773765894.html
В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ
В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об активизации диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:40
2022-02-19T13:40
2022-02-19T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689565_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_8da87aeb58bade229cdcd5f22beaaf75.jpg
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об активизации диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков на территории ДНР и жертвах среди граждан республики."На территории ДНР активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки. Ими совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане республики", - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689565_84:126:1196:960_1920x0_80_0_0_9d22301fdbcd6cdd8f5cb02e6ee721af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
13:40 19.02.2022 (обновлено: 13:43 19.02.2022)
В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ
Представитель Народной милиции Басурин: в ДНР активизировались диверсионные группы ВСУ