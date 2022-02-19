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В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ

В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили об активизации диверсионных групп ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об активизации диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:40

2022-02-19T13:40

2022-02-19T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об активизации диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков на территории ДНР и жертвах среди граждан республики."На территории ДНР активизировалась деятельность украинских диверсионных групп на социально значимых и промышленных объектах ДНР по дестабилизации обстановки. Ими совершен ряд терактов, в результате которых имеются раненые и погибшие граждане республики", - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев