https://ria.ru/20220219/donbass-1773762925.html

В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе

В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022

В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе

Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:18

2022-02-19T13:18

2022-02-19T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

обсе

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают власти в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она обратила внимание, что "ничего из этого в Донбассе, по мнению "цивилизованных демократий", защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет"."Всё это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/lavrov-1773759889.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика