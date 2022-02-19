Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773762925.html
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе
Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:18
2022-02-19T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
обсе
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают власти в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она обратила внимание, что "ничего из этого в Донбассе, по мнению "цивилизованных демократий", защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет"."Всё это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220219/lavrov-1773759889.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, обсе, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:18 19.02.2022 (обновлено: 13:25 19.02.2022)
 
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе

МИД о ситуации в Донбассе: не замечающие страданий людей станут соучастниками преступлений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают власти в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание, что "ничего из этого в Донбассе, по мнению "цивилизованных демократий", защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет".
"Всё это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияОБСЕДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала