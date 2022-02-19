13:18 19.02.2022 (обновлено: 13:25 19.02.2022)
В МИД высказались о реакции Запада на ситуацию в Донбассе
МИД о ситуации в Донбассе: не замечающие страданий людей станут соучастниками преступлений
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Если западные страны будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, то они станут соучастниками преступлений против человечности, которые совершают власти в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание, что "ничего из этого в Донбассе, по мнению "цивилизованных демократий", защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет".
"Всё это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Екатерина Зайцева