12:47 19.02.2022 (обновлено: 14:13 19.02.2022)
Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации
Военный комиссар ЛНР обязал руководителей обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
"Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с п.1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках", - говорится в тексте приказа военного комиссара ЛНР.
В нём отмечается, что "руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам - владельцам транспортных средств (необходимо) доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемнотранспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Мадина Моргоева