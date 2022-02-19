https://ria.ru/20220219/donbass-1773757368.html

Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации

Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации - РИА Новости, 19.02.2022

Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации

Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:47

2022-02-19T12:47

2022-02-19T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

донецкая народная республика

денис пушилин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769680663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_691ef095f862cad1865df0011b819f87.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации."Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с п.1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках", - говорится в тексте приказа военного комиссара ЛНР.В нём отмечается, что "руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам - владельцам транспортных средств (необходимо) доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемнотранспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/nato-1773762624.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, киев