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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773757368.html
Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации
Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации - РИА Новости, 19.02.2022
Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации
Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:47
2022-02-19T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
денис пушилин
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации."Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с п.1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках", - говорится в тексте приказа военного комиссара ЛНР.В нём отмечается, что "руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам - владельцам транспортных средств (необходимо) доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемнотранспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, киев
12:47 19.02.2022 (обновлено: 14:13 19.02.2022)
 
Военный комиссар ЛНР обязал обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации

Военный комиссар ЛНР обязал руководителей обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военный комиссариат самопровозглашенной ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
"Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с п.1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках", - говорится в тексте приказа военного комиссара ЛНР.
В нём отмечается, что "руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам - владельцам транспортных средств (необходимо) доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемнотранспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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