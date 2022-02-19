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РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
"Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:27
2022-02-19T12:27
2022-02-19T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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александр чуприян
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. "Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Российские железные дороги готовы предоставлять сюда составы для передислоцирования их в другие субъекты Российской Федерации. Они в поезде будут так же обеспечены питанием и будут радушно встречены в тех субъектах, куда мы их отправим", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, александр чуприян, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
РЖД готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев в другие регионы