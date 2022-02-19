Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773753813.html
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев
"Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:27
2022-02-19T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир путин
александр чуприян
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736717_0:216:3014:1911_1920x0_80_0_0_e8d47ddbb143a0d67e7bc7ebbf312498.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. "Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Российские железные дороги готовы предоставлять сюда составы для передислоцирования их в другие субъекты Российской Федерации. Они в поезде будут так же обеспечены питанием и будут радушно встречены в тех субъектах, куда мы их отправим", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_494d272a1611e8954fce14f7d93f1944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, александр чуприян, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:27 19.02.2022
 
РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев

РЖД готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев в другие регионы

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. "Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
"Российские железные дороги готовы предоставлять сюда составы для передислоцирования их в другие субъекты Российской Федерации. Они в поезде будут так же обеспечены питанием и будут радушно встречены в тех субъектах, куда мы их отправим", - сказал Чуприян журналистам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ПутинАлександр ЧуприянДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала