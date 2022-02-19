https://ria.ru/20220219/donbass-1773753813.html

РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев

РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев - РИА Новости, 19.02.2022

РЖД направят в Ростовскую область составы для перевозки беженцев

"Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:27

2022-02-19T12:27

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир путин

александр чуприян

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736717_0:216:3014:1911_1920x0_80_0_0_e8d47ddbb143a0d67e7bc7ebbf312498.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. "Российские железные дороги" готовы направить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев из Донбасса в другие регионы, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Российские железные дороги готовы предоставлять сюда составы для передислоцирования их в другие субъекты Российской Федерации. Они в поезде будут так же обеспечены питанием и будут радушно встречены в тех субъектах, куда мы их отправим", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, александр чуприян, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)