Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды
Жители населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции
Украинские военные
КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".
"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора. Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.
Отмечается, что эти фильтровальные станции обеспечивали подачу воды в следующие населенные пункты Донецкой области: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное, Мариуполь, Сартана и Старый Крым.
"Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", - добавили на предприятии.
Опубликовано: Мадина Моргоева