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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773744925.html
Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды
Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды - РИА Новости, 19.02.2022
Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды
КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:35
2022-02-19T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая область
докучаевск
вода донбасса
facebook
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса"."Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора. Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.Отмечается, что эти фильтровальные станции обеспечивали подачу воды в следующие населенные пункты Донецкой области: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное, Мариуполь, Сартана и Старый Крым."Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", - добавили на предприятии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773725550.html
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Мадина Моргоева
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в мире, мариуполь, донецкая область, докучаевск, вода донбасса, facebook, ситуация в днр и лнр
11:35 19.02.2022
 
Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды

Жители населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".
"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора. Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.
Отмечается, что эти фильтровальные станции обеспечивали подачу воды в следующие населенные пункты Донецкой области: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное, Мариуполь, Сартана и Старый Крым.
"Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", - добавили на предприятии.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:25В мире
Посол РФ отреагировал на "вброс" США об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая областьДокучаевскВода ДонбассаFacebookСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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