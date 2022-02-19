https://ria.ru/20220219/donbass-1773744925.html

Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды

Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды - РИА Новости, 19.02.2022

Жители нескольких населенных пунктов Донбасса остались без воды

КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:35

2022-02-19T11:35

2022-02-19T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая область

докучаевск

вода донбасса

facebook

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_310c3385eb0eaaa69558135b1444e78d.jpg

КИЕВ, 19 фев - РИИА Новости. Жители ряда населенных пунктов Донбасса остались без воды после обстрела насосной станции в Донецкой области, сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса"."Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора. Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.Отмечается, что эти фильтровальные станции обеспечивали подачу воды в следующие населенные пункты Донецкой области: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное, Мариуполь, Сартана и Старый Крым."Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", - добавили на предприятии.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773725550.html

мариуполь

донецкая область

докучаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мариуполь, донецкая область, докучаевск, вода донбасса, facebook, ситуация в днр и лнр