https://ria.ru/20220219/donbass-1773738842.html
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний - РИА Новости, 19.02.2022
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний
Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10%... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:00
2022-02-19T11:00
2022-02-19T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736714_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_08b828644deb00ef59c2ad4762820093.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10% прибывших, заявила глава ведомства Анна Попова.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Среди прибывших инфекционных заболеваний на сегодняшний день не зарегистрировано, но хочу обратить внимание на следующее - среди прибывших только 10% мы можем контролировать. Все остальные контролируются только на пунктах пропуска", - сказала Попова на совещании у Чуприяна.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773736714_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c4a1e60ee7737283735a0c39f883b595.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин
11:00 19.02.2022 (обновлено: 11:49 19.02.2022)
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний
Инфекционных заболеваний у прибывших в Россию беженцев из Донбасса пока не выявили