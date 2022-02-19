https://ria.ru/20220219/donbass-1773738842.html

У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний

У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний - РИА Новости, 19.02.2022

У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний

Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10%... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:00

2022-02-19T11:00

2022-02-19T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

здоровье - общество

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10% прибывших, заявила глава ведомства Анна Попова.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Среди прибывших инфекционных заболеваний на сегодняшний день не зарегистрировано, но хочу обратить внимание на следующее - среди прибывших только 10% мы можем контролировать. Все остальные контролируются только на пунктах пропуска", - сказала Попова на совещании у Чуприяна.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин