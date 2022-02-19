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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773738842.html
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний - РИА Новости, 19.02.2022
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний
Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10%... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:00
2022-02-19T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10% прибывших, заявила глава ведомства Анна Попова.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей."Среди прибывших инфекционных заболеваний на сегодняшний день не зарегистрировано, но хочу обратить внимание на следующее - среди прибывших только 10% мы можем контролировать. Все остальные контролируются только на пунктах пропуска", - сказала Попова на совещании у Чуприяна.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773741459.html
донецкая народная республика
россия
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Мадина Моргоева
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин
11:00 19.02.2022 (обновлено: 11:49 19.02.2022)
 
У прибывших из ДНР в Россию пока не выявили инфекционных заболеваний

Инфекционных заболеваний у прибывших в Россию беженцев из Донбасса пока не выявили

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Инфекционных заболеваний среди прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса пока не зарегистрировано, но Роспотребнадзор может контролировать только 10% прибывших, заявила глава ведомства Анна Попова.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
"Среди прибывших инфекционных заболеваний на сегодняшний день не зарегистрировано, но хочу обратить внимание на следующее - среди прибывших только 10% мы можем контролировать. Все остальные контролируются только на пунктах пропуска", - сказала Попова на совещании у Чуприяна.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пассажирские составы для эвакуации людей в Россию отправятся из Иловайска
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянВладимир Путин
 
 
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