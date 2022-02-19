https://ria.ru/20220219/donbass-1773730309.html

Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки

Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки - РИА Новости, 19.02.2022

Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки

Facebook заблокировал страницу администрации города Горловки в Донбассе, сообщили местные власти. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:55

2022-02-19T09:55

2022-02-19T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Facebook заблокировал страницу администрации города Горловки в Донбассе, сообщили местные власти."Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа", — говорится в заявлении.Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей города в Россию из-за угрозы боевых действий со стороны Украины.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.На этом фоне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним сведениям, в Россию выехали уже более шести с половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/tiktok-1773710447.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, facebook