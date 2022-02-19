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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773760103.html
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два населенных пункта в ДНР... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:01
2022-02-19T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два населенных пункта в ДНР подверглись обстрелу запрещенными минскими соглашениями крупнокалиберными минами со стороны вооруженных сил Украины.Как сообщается, около полудня по населенным пунктам Белая Каменка и Озеряновка вооруженными силами Украины было выпущено по 18 мин с запрещенным калибром 120 миллиметров со стороны населенных пунктов Старогнатовка и Новолуганское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, киев, владимир зеленский
13:01 19.02.2022 (обновлено: 13:21 19.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об использовании ВСУ запрещенных мин против двух населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два населенных пункта в ДНР подверглись обстрелу запрещенными минскими соглашениями крупнокалиберными минами со стороны вооруженных сил Украины.
Как сообщается, около полудня по населенным пунктам Белая Каменка и Озеряновка вооруженными силами Украины было выпущено по 18 мин с запрещенным калибром 120 миллиметров со стороны населенных пунктов Старогнатовка и Новолуганское.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевВладимир Зеленский
 
 
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