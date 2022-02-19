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В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два населенных пункта в ДНР... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:01
2022-02-19T13:01
2022-02-19T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что два населенных пункта в ДНР подверглись обстрелу запрещенными минскими соглашениями крупнокалиберными минами со стороны вооруженных сил Украины.Как сообщается, около полудня по населенным пунктам Белая Каменка и Озеряновка вооруженными силами Украины было выпущено по 18 мин с запрещенным калибром 120 миллиметров со стороны населенных пунктов Старогнатовка и Новолуганское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, киев, владимир зеленский
13:01 19.02.2022 (обновлено: 13:21 19.02.2022)
В ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об использовании ВСУ запрещенных мин против двух населенных пунктов