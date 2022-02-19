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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773745718.html
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток
Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:42
2022-02-19T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин
11:42 19.02.2022
 
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток

Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов и мин по территории ДНР с начала суток

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов", - сказал Басурин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Танк ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Разведка ДНР зафиксировала передвижение танков и САУ украинских силовиков
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЭдуард Басурин
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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