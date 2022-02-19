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Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток
Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:42
2022-02-19T11:42
2022-02-19T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток
Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов и мин по территории ДНР с начала суток