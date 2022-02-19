https://ria.ru/20220219/dnr-1773745718.html

Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток

Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток - РИА Новости, 19.02.2022

Басурин: ВСУ выпустили около 200 снарядов по территории ДНР с начала суток

Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:42

2022-02-19T11:42

2022-02-19T11:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 снарядов и мин, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населённых пунктов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, эдуард басурин