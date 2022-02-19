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Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин

Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин - РИА Новости, 19.02.2022

Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин

Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности самопровозглашенной Донецкой народной республики и принимать меры по оперативному... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:04

2022-02-19T10:04

2022-02-19T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности самопровозглашенной Донецкой народной республики и принимать меры по оперативному прекращению огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил Басурин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сцкк, мчс днр