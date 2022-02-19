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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773731467.html
Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин
Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин - РИА Новости, 19.02.2022
Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин
Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности самопровозглашенной Донецкой народной республики и принимать меры по оперативному... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:04
2022-02-19T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
сцкк
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности самопровозглашенной Донецкой народной республики и принимать меры по оперативному прекращению огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил Басурин в видеообращении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220218/donbass-1773685008.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сцкк, мчс днр
10:04 19.02.2022 (обновлено: 10:20 19.02.2022)
 
Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, заявил Басурин

Басурин: представитель Киева в СЦКК не принимает меры по прекращению огня со стороны ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный в Авдеевке, Донецкая область
Украинский военный в Авдеевке, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный в Авдеевке, Донецкая область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Киева в СЦКК отказывается реагировать на озабоченности самопровозглашенной Донецкой народной республики и принимать меры по оперативному прекращению огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики... Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши заявления и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил Басурин в видеообращении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 21:34
Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККМЧС ДНР
 
 
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