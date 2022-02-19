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Ле Дриан заявил Лаврову о наличии пространства для диалога по безопасности

Ле Дриан заявил Лаврову о наличии пространства для диалога по безопасности - РИА Новости, 19.02.2022

Ле Дриан заявил Лаврову о наличии пространства для диалога по безопасности

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что пространство для диалога по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:39

2022-02-19T13:39

2022-02-19T13:39

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восточная европа

сергей лавров

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что пространство для диалога по безопасности есть, Париж готов вносить свой вклад, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.Ле Дриан провёл телефонный разговор с Лавровым в субботу в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности."Министр (иностранных дел Франции - ред.) отметил на основании ответа, опубликованного российскими властями 17 февраля, и, в частности, его переписки с американским коллегой, что пространство для диалога есть, он всегда возможен. Франция и ее партнеры по-прежнему полны решимости работать над этим и вносить в него свой вклад", - говорится в заявлении.При этом глава МИД Франции отметил, что выбор такого диалога зависит от России, если у нее на это "искренняя воля". По словам Ле Дриана, "сегодня дела и слова России расходятся".МИД России 17 февраля опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутое за ее пределами ядерное оружие и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220219/lavrov-1773759889.html

https://ria.ru/20220219/germaniya-1773761166.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, мид франции‎, нато, восточная европа, сергей лавров, энтони блинкен