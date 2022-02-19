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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/deti-1773751046.html
Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса
Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса
Дети должны быть вне политики, в РФ готовы к приезду детей из Донбасса и будут способствовать тому, чтобы их нахождение на территории России было максимально... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:09
2022-02-19T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мария львова-белова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Дети должны быть вне политики, в РФ готовы к приезду детей из Донбасса и будут способствовать тому, чтобы их нахождение на территории России было максимально комфортным, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы понимаем, что дети должны быть вне политики, и любая помощь, которая будет необходима, мы ее привлечем и окажем. Я на связи сейчас с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области, и мы готовы к приезду детей на нашу территорию и будем всячески способствовать тому, чтобы нахождение детей (на территории России – ред.) в этот непростой период времени был максимально комфортным", - сообщила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773747529.html
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мария львова-белова, эвакуация жителей днр и лнр в россию
12:09 19.02.2022
 
Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса

Детский омбудсмен Львова-Белова: Россия готова к приезду детей из Донбасса

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Дети должны быть вне политики, в РФ готовы к приезду детей из Донбасса и будут способствовать тому, чтобы их нахождение на территории России было максимально комфортным, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы понимаем, что дети должны быть вне политики, и любая помощь, которая будет необходима, мы ее привлечем и окажем. Я на связи сейчас с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области, и мы готовы к приезду детей на нашу территорию и будем всячески способствовать тому, чтобы нахождение детей (на территории России – ред.) в этот непростой период времени был максимально комфортным", - сообщила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 11:53В России
Более 10 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМария Львова-БеловаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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