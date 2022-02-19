https://ria.ru/20220219/deti-1773751046.html

Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса

Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Омбудсмен заявила о готовности России к приезду детей из Донбасса

Дети должны быть вне политики, в РФ готовы к приезду детей из Донбасса и будут способствовать тому, чтобы их нахождение на территории России было максимально... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:09

2022-02-19T12:09

2022-02-19T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мария львова-белова

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Дети должны быть вне политики, в РФ готовы к приезду детей из Донбасса и будут способствовать тому, чтобы их нахождение на территории России было максимально комфортным, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы понимаем, что дети должны быть вне политики, и любая помощь, которая будет необходима, мы ее привлечем и окажем. Я на связи сейчас с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области, и мы готовы к приезду детей на нашу территорию и будем всячески способствовать тому, чтобы нахождение детей (на территории России – ред.) в этот непростой период времени был максимально комфортным", - сообщила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773747529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мария львова-белова, эвакуация жителей днр и лнр в россию