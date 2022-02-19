Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/covid-19-1773711661.html
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России - РИА Новости, 19.02.2022
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:08
2022-02-19T03:09
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
анна попова
россия
донбасс
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова уточнила, что объем тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее мнению, обеспечить соблюдение санитарных требований "в толпе не представляется возможным".Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/granitsa-1773711074.html
россия
донбасс
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_24d7b49287e1f36e56bb5b7e4a5c5c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, анна попова, россия, донбасс, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:08 19.02.2022 (обновлено: 03:09 19.02.2022)
 
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с COVID-19 в Донбассе тяжелее, чем в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.
"Эпидситуация в регионах Донбасса - не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас", - сказала она.
Попова уточнила, что объем тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее мнению, обеспечить соблюдение санитарных требований "в толпе не представляется возможным".
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России на личном транспорте
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияДонбассРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала