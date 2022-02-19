https://ria.ru/20220219/covid-19-1773711661.html
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России - РИА Новости, 19.02.2022
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:08
2022-02-19T03:08
2022-02-19T03:09
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
анна попова
россия
донбасс
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова уточнила, что объем тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее мнению, обеспечить соблюдение санитарных требований "в толпе не представляется возможным".Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, россия, донбасс, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:08 19.02.2022 (обновлено: 03:09 19.02.2022)
Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России
Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с COVID-19 в Донбассе тяжелее, чем в России