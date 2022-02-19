https://ria.ru/20220219/covid-19-1773711661.html

Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России

Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России - РИА Новости, 19.02.2022

Попова: ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса тяжелее, чем в России

Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:08

2022-02-19T03:08

2022-02-19T03:09

обострение ситуации в днр и лнр

здоровье - общество

анна попова

россия

донбасс

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.Попова уточнила, что объем тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее мнению, обеспечить соблюдение санитарных требований "в толпе не представляется возможным".Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координации всех противоэпидемических мероприятий при размещении беженцев из Донбасса.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/granitsa-1773711074.html

россия

донбасс

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, анна попова, россия, донбасс, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии