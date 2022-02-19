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Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где вместе с международными партнерами обсудит... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:04
2022-02-19T15:04
в мире
владимир зеленский
игорь конашенков
сергей лавров
россия
киев
ростовская область
нато
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где вместе с международными партнерами обсудит "угрозы у границ" страны.Ранее в офисе Зеленского заявили, что глава государства после конференции вернется в Киев уже в субботу."Прибыл в Германию. Сегодня – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности и переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы – угрозы у границ Украины", - написал Зеленский в своем аккаунте в Instagram.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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Мадина Моргоева
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в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, сергей лавров, россия, киев, ростовская область, нато
15:04 19.02.2022
 
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Украины Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где вместе с международными партнерами обсудит "угрозы у границ" страны.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что глава государства после конференции вернется в Киев уже в субботу.
"Прибыл в Германию. Сегодня – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности и переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы – угрозы у границ Украины", - написал Зеленский в своем аккаунте в Instagram.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
17 февраля, 16:25Инфографика
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковСергей ЛавровРоссияКиевРостовская областьНАТО
 
 
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