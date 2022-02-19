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Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев в 42 пунктах временного размещения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:10

2022-02-19T22:10

2022-02-19T22:10

владимир зеленский

александр чуприян

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев в 42 пунктах временного размещения, сообщает правительство региона.Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил журналистам, что сегодня из Ростова в Воронеж был отправлен первый железнодорожный состав с 500 беженцами."Область полностью готова к приему первой части беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места", - говорится в сообщении.Мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее сообщал о готовности первых двух пунктов временного размещения беженцев – на базе детских лагерей "Голубой экран" и "Кировец".Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

владимир зеленский, александр чуприян, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество