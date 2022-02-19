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Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев в 42 пунктах временного размещения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:10
2022-02-19T22:10
владимир зеленский
александр чуприян
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев в 42 пунктах временного размещения, сообщает правительство региона.Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил журналистам, что сегодня из Ростова в Воронеж был отправлен первый железнодорожный состав с 500 беженцами."Область полностью готова к приему первой части беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места", - говорится в сообщении.Мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее сообщал о готовности первых двух пунктов временного размещения беженцев – на базе детских лагерей "Голубой экран" и "Кировец".Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773801867.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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владимир зеленский, александр чуприян, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
22:10 19.02.2022
 
Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР в 42 ПВР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Воронежская область готова принять около 4,5 тысячи беженцев в 42 пунктах временного размещения, сообщает правительство региона.
Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил журналистам, что сегодня из Ростова в Воронеж был отправлен первый железнодорожный состав с 500 беженцами.
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой област - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кировская область готова принять эвакуированных из ДНР и ЛНР
"Область полностью готова к приему первой части беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места", - говорится в сообщении.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее сообщал о готовности первых двух пунктов временного размещения беженцев – на базе детских лагерей "Голубой экран" и "Кировец".
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Владимир ЗеленскийАлександр ЧуприянДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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