https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773827194.html

В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса

В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса

Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:46

2022-02-19T20:46

2022-02-19T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже начались (выплаты - ред.), с сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа", - рассказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию