https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773827194.html
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:46
2022-02-19T20:46
2022-02-19T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже начались (выплаты - ред.), с сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа", - рассказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/poezd-1773822457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
В Ростовской области беженцам из Донбасса начали выплачивать по десять тысяч рублей