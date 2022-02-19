Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773827194.html
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса
Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:46
2022-02-19T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773792687_0:26:3078:1757_1920x0_80_0_0_85711686fcbd729242fc1bdfd9f9a2ba.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже начались (выплаты - ред.), с сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа", - рассказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/poezd-1773822457.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773792687_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ec4e3d01043df8d7e20db75e5eef74d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:46 19.02.2022
 
В Ростовской области начали выплаты беженцам из Донбасса

В Ростовской области беженцам из Донбасса начали выплачивать по десять тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения
Беженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра Котлостроитель в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из ДНР и ЛНР у детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в Ростовской области, куда граждан привезли для временного размещения
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 100 беженцев из Донбасса уже получили в Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Уже начались (выплаты - ред.), с сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа", - рассказал Чуприян журналистам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Поезда на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала