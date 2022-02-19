https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773795136.html

В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса

В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса

Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенного Донбасса, говорится в пресс-релизе регионального правительства. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:49

2022-02-19T16:49

2022-02-19T17:37

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

московская область (подмосковье)

московская областная дума

мострансавто

донецкая народная республика

луганская народная республика

игорь брынцалов

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенного Донбасса, говорится в пресс-релизе регионального правительства."Всего в регионе на сегодня планируется разместить порядка 1,5 тысячи человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места. "Мострансавто" предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания", - сказано в сообщении.Как отметил губернатор Андрей Воробьев, все необходимые команды уже даны - будут готовить детские лагеря, санатории, спортивные базы и автобусы для приема.Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, у региона есть все условия, чтобы принять у себя беженцев. Поддержку окажут и депутаты партии "Единая Россия"."У нас уже есть опыт: в 2014 году Подмосковье приняло тысячи беженцев из зоны конфликта. Также подключим к этой работе молодёжный актив партии: в Ростовскую область уже выехали ребята из "Молодой Гвардии Единой России", более 200 человек. Они окажут всю необходимую помощь, в первую очередь детям", - привели слова Брынцалова в Telegram-канале Мособлдумы.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/poezd-1773792929.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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