https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773795136.html
В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса
В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса
Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенного Донбасса, говорится в пресс-релизе регионального правительства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:49
2022-02-19T16:49
2022-02-19T17:37
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
московская область (подмосковье)
московская областная дума
мострансавто
донецкая народная республика
луганская народная республика
игорь брынцалов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенного Донбасса, говорится в пресс-релизе регионального правительства."Всего в регионе на сегодня планируется разместить порядка 1,5 тысячи человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места. "Мострансавто" предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания", - сказано в сообщении.Как отметил губернатор Андрей Воробьев, все необходимые команды уже даны - будут готовить детские лагеря, санатории, спортивные базы и автобусы для приема.Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, у региона есть все условия, чтобы принять у себя беженцев. Поддержку окажут и депутаты партии "Единая Россия"."У нас уже есть опыт: в 2014 году Подмосковье приняло тысячи беженцев из зоны конфликта. Также подключим к этой работе молодёжный актив партии: в Ростовскую область уже выехали ребята из "Молодой Гвардии Единой России", более 200 человек. Они окажут всю необходимую помощь, в первую очередь детям", - привели слова Брынцалова в Telegram-канале Мособлдумы.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/poezd-1773792929.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, московская область (подмосковье), московская областная дума, мострансавто, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь брынцалов, андрей воробьев, молодая гвардия единой россии
16:49 19.02.2022 (обновлено: 17:37 19.02.2022)
В Подмосковье готовы разместить около 1500 беженцев из Донбасса
Власти Подмосковья: регион готов разместить около 1500 беженцев из ЛНР и ДНР