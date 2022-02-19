https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773778411.html
В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев
В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев
Число пунктов временного размещения для прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР беженцев в Ростовской области будет увеличено в случае необходимости,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:57
2022-02-19T14:57
2022-02-19T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
общество
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Число пунктов временного размещения для прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР беженцев в Ростовской области будет увеличено в случае необходимости, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Подготовлено 143 пункта временного размещения почти на 14 тысяч мест. Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", - написал Голубев в своем аккаунте в соцсети Instagram.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Глава Ростовской области также сообщил, что в регионе в круглосуточном режиме решают все вопросы по обеспечению прибывающих из ЛНР и ДНР беженцев."Решается комплекс вопросов – транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей, всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме", - написал Голубев в Instagram.Губернатор уточнил, что среди прибывающих много детей."Среди них большое число детей. Для всех них мы подготовили пункты временного размещения. И несмотря на то, что у нас уже есть такой опыт, нам приходится задействовать сейчас все средства, чтобы ПВРы принимали людей на размещение по возможности максимально быстро", - добавил он.Голубев добавил, что все системы жизнеобеспечения в Ростовской области на фоне ситуации с эвакуацией жителей ЛНР и ДНР работают штатно, без сбоев, сохраняется нормальная ситуация."В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", - написал Голубев в Instagram.
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773775957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, общество, василий голубев
14:57 19.02.2022 (обновлено: 15:43 19.02.2022)
В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев
Глава Ростовской области Голубев: в регионе могут увеличить число мест размещения беженцев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Число пунктов временного размещения для прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР беженцев в Ростовской области будет увеличено в случае необходимости, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Подготовлено 143 пункта временного размещения почти на 14 тысяч мест. Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", - написал Голубев в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР
и ЛНР
сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский
в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе
, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин
.
Глава Ростовской области также сообщил, что в регионе в круглосуточном режиме решают все вопросы по обеспечению прибывающих из ЛНР и ДНР беженцев.
"Решается комплекс вопросов – транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей, всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме", - написал Голубев в Instagram.
Губернатор уточнил, что среди прибывающих много детей.
"Среди них большое число детей. Для всех них мы подготовили пункты временного размещения. И несмотря на то, что у нас уже есть такой опыт, нам приходится задействовать сейчас все средства, чтобы ПВРы принимали людей на размещение по возможности максимально быстро", - добавил он.
Голубев добавил, что все системы жизнеобеспечения в Ростовской области на фоне ситуации с эвакуацией жителей ЛНР и ДНР работают штатно, без сбоев, сохраняется нормальная ситуация.
"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", - написал Голубев в Instagram.