https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773778411.html

В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев

В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев

Число пунктов временного размещения для прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР беженцев в Ростовской области будет увеличено в случае необходимости,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:57

2022-02-19T14:57

2022-02-19T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

общество

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Число пунктов временного размещения для прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР беженцев в Ростовской области будет увеличено в случае необходимости, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Подготовлено 143 пункта временного размещения почти на 14 тысяч мест. Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", - написал Голубев в своем аккаунте в соцсети Instagram.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Глава Ростовской области также сообщил, что в регионе в круглосуточном режиме решают все вопросы по обеспечению прибывающих из ЛНР и ДНР беженцев."Решается комплекс вопросов – транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей, всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме", - написал Голубев в Instagram.Губернатор уточнил, что среди прибывающих много детей."Среди них большое число детей. Для всех них мы подготовили пункты временного размещения. И несмотря на то, что у нас уже есть такой опыт, нам приходится задействовать сейчас все средства, чтобы ПВРы принимали людей на размещение по возможности максимально быстро", - добавил он.Голубев добавил, что все системы жизнеобеспечения в Ростовской области на фоне ситуации с эвакуацией жителей ЛНР и ДНР работают штатно, без сбоев, сохраняется нормальная ситуация."В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", - написал Голубев в Instagram.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773775957.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, общество, василий голубев