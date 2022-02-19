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В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса
Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:44
2022-02-19T14:52
эвакуация жителей днр и лнр в россию
пермский край
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации."Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев", — сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на правительство Пермского края.В правительстве края добавили, что 7-8 лет назад уже имели такую практику, приняв несколько сот беженцев, некоторые из них впоследствии остались жить в регионе и стали работать на местных предприятиях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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пермский край
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, пермский край, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
14:44 19.02.2022 (обновлено: 14:52 19.02.2022)
 
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса

Власти Пермского края: у региона есть возможность принять беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Эвакуация беженцев с территории ДНР
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.
"Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев", — сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на правительство Пермского края.
В правительстве края добавили, что 7-8 лет назад уже имели такую практику, приняв несколько сот беженцев, некоторые из них впоследствии остались жить в регионе и стали работать на местных предприятиях.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 13:46
Москалькова заявила о готовности помочь эвакуированным жителям Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюПермский крайДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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