https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773775957.html

В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса

В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса

Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:44

2022-02-19T14:44

2022-02-19T14:52

эвакуация жителей днр и лнр в россию

пермский край

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации."Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев", — сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на правительство Пермского края.В правительстве края добавили, что 7-8 лет назад уже имели такую практику, приняв несколько сот беженцев, некоторые из них впоследствии остались жить в регионе и стали работать на местных предприятиях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/moskalkova-1773767035.html

пермский край

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, пермский край, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин