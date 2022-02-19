https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773775957.html
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса
Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:44
2022-02-19T14:44
2022-02-19T14:52
эвакуация жителей днр и лнр в россию
пермский край
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Пермский край имеет техническую возможность принять и разместить людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации."Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев", — сообщили в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на правительство Пермского края.В правительстве края добавили, что 7-8 лет назад уже имели такую практику, приняв несколько сот беженцев, некоторые из них впоследствии остались жить в регионе и стали работать на местных предприятиях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220219/moskalkova-1773767035.html
пермский край
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, пермский край, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
14:44 19.02.2022 (обновлено: 14:52 19.02.2022)
В Пермском крае сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса
Власти Пермского края: у региона есть возможность принять беженцев из Донбасса